Çocuğu yaralı haldeyken TikTok'tan canlı yayın yapan kadına gözaltı

TikTok'ta "Karagül" adıyla hesabı olan kadının platformdaki yayınlarında çocuklarına şiddet uyguladığı videolar tepki çekti.

"Karagül" müstear isimli M.C., hakkında başlatılan soruşturmada "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama" suçlarından gözaltına alındı.

TikTok tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Karagül" isimli hesabın kapatıldığı ve kural ihlali bulunan içeriklerin yayından kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Hesaba ilişkin çok sayıda sahte hesap açıldığı belirlendi. Söz konusu sahte hesaplarla ilgili de ivedilikle harekete geçilecek."