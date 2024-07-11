Comanchero çetesi nedir? Comanchero çetesi lideri kimdir?

Kara para aklama başta olmak üzere uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve birçok şuçu üstlenen Comanchero örgütüne geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve başlamasıyla operasyon düzenlenmiş ve örgüt çökertilmişti. Bugün gelen haberlere göre Comanchero örgütü ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in de ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Peki Comanchero çetesi kimdir, nereli ve faaliyetleri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar.

COMANCHERO ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

COMANCHERO SUÇ ÖRÜGÜTÜ LİDERİ HAKAN AYIK KİMDİR?

Ayık, servetini ve lüks yaşamını Facebook’te sergileyerek kamuoyunun ve yetkililerin ilgisini çekmiş ve “Facebook gangsteri” lakabını almıştı.

Avustralya medyasında o dönem gösterilen videolarda Ayık, 300 bin dolarlık bir spor araba kullanıyor, elmaslı bir saat takıyor ve suç dünyasındaki kariyerine atıfta bulunan şarkılar çalıyordu.

Avustralya polisi, 2010’da bir eroin sevkiyatı nedeniyle Ayık’ın suç ortaklarını gözaltına aldı. Ayık, Hong Kong’a yaptığı seyahatten geri dönmeyince, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) bülteniyle aranmaya başlandı.

Ayık bir süre Kuzey Kıbrıs’ta tutuklu kaldı ancak kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. O zamandan bu yana Avustralya’nın en çok arananlar listesindeydi.

Avustralya polisi, Ayık’ın yasa dışı faaliyetlerine ülke dışında yaşarken de devam ettiğini ve bazı suç ortaklarının yakalandığını belirtti.

WESLEY SNEİJDER DETAYI

SABAH Gazetesi'nin ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

COMANCHERO NE DEMEK?

Komançerolar (Comanchero), New Mexico'nun kuzey ve orta kesimlerinde yaşayan 18. ve 19. yüzyıl tüccarlarından oluşan bir gruptu . Kuzeydoğu New Mexico, Batı Teksas ve Kuzey Amerika'nın güney ovalarının diğer bölgelerindeki göçebe Great Plains Kızılderili kabileleriyle ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı.

COMANCHERO ÇETESİ NE İŞ YAPIYOR?

Elebaşı Mick Hawi'nin 2018 yılında öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle'ın liderliğinde faaliyetine devam eden, Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero silahlı organize suç örgütünün uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği belirlendi. Buddle da, 2022'de KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edildi.