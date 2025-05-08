Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek
Irak Başbakanı Sudani bugün Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudani'yi Beştepe'de kabul edecek.
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani bugün Türkiye’ye geliyor.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ayrıca “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da düzenlenecek.
iki ülke arasında iş birliğini amaçlayan belgelerin de imzalanması bekleniyor.
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