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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek

Irak Başbakanı Sudani bugün Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudani'yi Beştepe'de kabul edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Sudani’yi kabul edecek
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani bugün Türkiye’ye geliyor.  

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ayrıca “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı” da düzenlenecek.

iki ülke arasında iş birliğini amaçlayan belgelerin de imzalanması bekleniyor.

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