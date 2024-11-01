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Depremde 83 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'ndaki 83 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA
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Depremde 83 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık E.G. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık S.O. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanık S.O. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

E.G. de suçsuz olduğunu savunarak, önceki beyanlarını yinelediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

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