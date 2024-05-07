Ekonomist Korhan Berzeg'in ölümünde 'şüpheli araç' iddiası: 'Yağışlı havada üstünde halı vardı'

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki evinden 17 Haziran 2023 tarihinde sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olduğu ortaya çıkan kemik parçaları ve kimlik kartı 23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta mahalle sakinleri tarafından bulunmuştu.

Korhan Berzeg'in kaybolduğu güne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Olay yerindeki bir görgü tanığı CNN Türk'e konuştu ve bir şüpheli araçtan bahsetti.

Görgü tanığı, şunları söyledi:

"O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey’in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13:00-14:00 arasıydı. 14:00-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey’in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

Korhan Bey’in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı."