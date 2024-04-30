Erdoğan: Muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 13. Çalışma Meclisi Yemeği'nde konuştu.

Muhalefet partilerinin 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak istemesi azerine çıkan tartışmalara değinen Erdoğan, CHP'nin Taksim Meydanı'na yürüme kararı almasından sonra çıkan tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal gruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim Meydanı'nın mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs için 40 ayrı güzergah belirlendiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir. Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum."