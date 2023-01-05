Erdoğan: Seçim tarihini belki biraz öne çekeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında seçim gündemine değinen Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz." dedi.

Erdoğan, "Bugün Zelenskiy ile görüşmem olacak. Putin'le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz." açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Taşerondan sözleşmeliye, emeklilikten asgari ücrete çalışanlarımızın tüm meselelerini çözeceğiz dedik, çözdük." ifadesini kullandı.

Altılı Masa'ya da tepki gösteren ve "Seçim tarihi geldi çattı, biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz, önüne aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bilmiyor." diyen Erdoğan, "Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Bu arada aday da yok." şeklinde konuştu.