Erdoğan: Türkiye'nin ayağına prangalar vurmayı başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Menderes'in hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür." dedi.

Altılı Masa'yı eleştiren Erdoğan, "Hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyor. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler." diye konuştu.

Erdoğan, Altılı Masa'nın ortak politikaları konusunda, "Efendilerinden aferin almak için istikrarsızlığın, kavganın sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir. Meydan okuyorum, Türkiye'nin ayağına prangalar vurmayı, 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.