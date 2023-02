Erdoğan: Bundan sonrası çok daha farklı olacak

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bir yanı Aydos Dağı'na, diğer yanı Teferrüç Tepesi'ne dayanan ilçemizi, bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir. Aydos Kalesi, 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve Abdurrahman Gazi'nin kahramanı olduğu fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğneyle kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmaların ve belediyemizin yaptığı yatırımların neticesinde ortaya böyle bir eser çıktı." dedi.

Erdoğan, "Sultan Korusu da yaklaşık 127 bin metrekare bir alanda, kütüphanesinden sosyal, kültürel, sportif tesislerine yürüme ve bisiklet yollarından otoparkına kadar ilçemize yakışır bir mesire yeri oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"CHP'nin başındaki zatın büyük bir hevesle sarıldığı 'Bay Kemal' sıfatını terfi ettirdik. Şimdi 14 Mayıs'ta artık adı ne oldu? 'Bay bay Kemal'e' çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Kardeşlerim unutmayınız, 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata bay bay demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz. Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bırakacağız. Ülkenin yönetimini, yetkiyi milletten alan kişi yerine hiçbir meşru hakları olmayan bir grup muhterise teslim etmek isteyenlerin oyunlarını inşallah sandıkta bozacağız. Bu zafer aynı zamanda son 3,5 yıldır adeta kaderine terk edilen, unutulan, kaynakları sömürülürken eser ve hizmetten mahrum bırakılan İstanbul'un da ayağına vurulan prangalardan kurtuluşunun işareti olacaktır."

Dün Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki yolun açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Durmuyoruz. Durmak yok. İşte bugün de Aydos'tayız. Burayı yapıyoruz. Her çalışan, her üreten, her er meydanında mücadele eden gibi eksiklerimiz olabilir ama bunu bilin ki bundan sonrası çok daha farklı olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Sen git George'tan 'aferin' almaya devam et. Zavallı bunlar ya zavallı. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdü ama bizden sonra kayboldular. Gözünü Amerika'ya, Avrupa'ya, başka yerlere dikip rotasını oralardan aldığı işarete göre belirleyenlerin böyle bir derdi de böyle bir direnişi de böyle bir gayreti de olamaz. Ne diyor? 'E ben Davos'a gideceğim.' E ne yapacak sana Davos? Davos'ta, yanımda ve o zaman IMF'nin başında olan zat, onunla konuşuyoruz. Dedim ki 'bak buraya adamlarını gönderirsin, taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin.' 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013, IMF'ye olan borcu sıfırladık. Bir daha IMF'yi kapıdan sokmadık. Ama bu CHP şu anda o masanın etrafında onlardan birileriyle otellerin lobilerinde yine IMF ile görüşmeye devam ettiler. Ve o zaman Merkez Bankamızın rezervi, 27,5 milyar. Şimdi Merkez Bankamızın rezervi 128,5 milyar dolar oldu." şeklinde konuştu.