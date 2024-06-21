Gübreye vergi planı muhalefetin gündeminde: Çiftçinin sonunu getirir

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, gübreye yeniden KDV getirileceğine yönelik iddia hakkında açıklama yaptı.

Adem yazılı açıklamasında, "Gübreye KDV getirmek çiftçinin sonunu getirmek demektir. Bunu yanında bir de finansman sorunları ve yüksek üretim maliyetlerinin yanında KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişimi daha da zorlaşacaktır.” dedi.

Erhan Adem, Türkiye'deki gübre kullanımının dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bitkisel üretim girdilerinin oldukça yüksek olduğu ülkemizde, başta hububat olmak üzere ürün fiyatlarının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı gübreye KDV getirilmesi, Türk tarımını ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Zaten gübre ham maddesinde yüzde 95 dışa bağımlı durumdayız. Bunu yanında bir de finansman sorunları ve yüksek üretim maliyetlerinin yanında KDV yükünün gelmesiyle çiftçinin gübreye erişiminin daha da zorlaşacaktır.”

Adem, gübre olmadan birim alanda verim ve kalitenin sağlanamayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Gıda arz ve güvenliği için ülkemizde kazanan, yaptığı işten mutlu çiftçi sayısını artırmak hedefimiz olmalıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak yeni düzenlemeye göre, yeme yüzde 10, gübreye ise yüzde 20 KDV konulması öngörülüyor. Üreticiler büyük tekellerin ve tüccarların insafına bırakılıyor. Çiftçinin maliyetleri artacak, desteklenmek yerine iyice üretemez hale getirilecekler.”

Gübreye KDV getirilmesinin Türk tarımını büyük zarara uğratacağını vurgulayan Adem, "AKP'nin bu aldatmacası, çiftçiyi desteklemekten uzak, üretimi baltalamaya yönelik bir adımdır. Gübreye KDV gelmesi, tarımsal üretim maliyetlerini artırarak çiftçiyi daha da zor duruma sokacaktır. Türk tarımının geleceği adına bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir."