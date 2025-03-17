Halkın yüzde 96'sına göre kafe ve restoranlar iftar menülerinde fırsatçılık yapıyor

Areda Piar’ın araştırmasına göre Türk halkının yüzde 45,8’i dışarıda iftar yapmadığını ifade ederken, yüzde 37,5’i yalnızca arkadaş ve akraba buluşmalarında kafe ve restoranları tercih ediyor.

Ramazan boyunca iki veya üç kez dışarıda iftar yapanların oranı yüzde 14,2, haftada birkaç kez çıkanların oranı ise yüzde 1,7.

Katılımcıların yüzde 67,8’i orta segment restoranları tercih ederken, yüzde 17,8’i belediye sosyal tesislerini, yüzde 14,4’ü ise lüks restoranları seçiyor.

Dışarıda iftar yapanların yüzde 52,5’i 500 TL ve altı menüleri tercih ederken, yüzde 30,7’si 500-1000 TL, yüzde 10,3’ü ise 1000-1500 TL arasındaki menülere yöneliyor.

Kafe ve restoranlar fırsatçılık peşinde mi?

Artan iftar menüsü fiyatları halkın dışarıda iftar yapma kararlarını etkiliyor. Katılımcıların yüzde 68’i fiyat artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmediğini, yüzde 20,6’sı ise önceki yıllara göre daha az dışarıda iftar yaptığını belirtiyor.

Daha ekonomik mekanlara yönelenler yüzde 6,5 iken fiyat artışlarının tercihlerini etkilemediğini ifade edenler yüzde 4,9.

“Sizce iftar menülerinde kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?” sorusuna Türk halkının yüzde 96,1’i “Evet” cevabını verdi. Fırsatçılık yapılmadığını söyleyenler ise yalnızca yüzde 3,9’luk bir kesimi kapsıyor.

"Sizce iftar menü fiyatlarının yüksek olmasının sebebi nedir?”

Bu durum, katılımcılara yöneltilen bir diğer soruda da kendini gösteriyor. “Sizce iftar menü fiyatlarının yüksek olmasının sebebi nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 76,4’ü en büyük nedenin yine “fırsatçılık ve yüksek kâr marjı” olduğunu belirtiyor. Yüzde 34’ü restoran maliyetlerindeki artışı, yüzde 21’i ise lüks restoranların fiyatlarının tüm restoranları etkilediğini ifade ediyor.

Daha uygun fiyatlı menüler talep ediliyor

Restoran seçerken halkın yüzde 73,7’si fiyat uygunluğunu, yüzde 58’i lezzet ve kaliteyi önemsiyor. Menü çeşitliliği yüzde 27,3, servis hızı yüzde 17,5, ulaşım kolaylığı yüzde 15 oranlarında karşılık bulurken, restoranın atmosferi, çocuk alanı ve Ramazan eğlencesi gibi faktörler de seçimde etkili oluyor.

Halkın yüzde 30,7’si gittiği kafe veya restoranda iftar menüsünde daha ekonomik ürün seçenekleri isterken, yüzde 22,8’i iftar menüsüyle sınırlı kalmak istemiyor, yüzde 20,5’i ise geleneksel Ramazan tatlarını arıyor.

İftar menüsünün seçenekli olması gerektiğini düşünenler yüzde 18,2 iken aile veya grup indiriminden faydalanmak isteyenlerin oranı yüzde 6,1.

Katılımcıların yüzde 78,6’sı popüler restoranların Ramazan menülerini fazla gösterişli buluyor ve israfa yol açtığını düşünüyor. Yüzde 17,2’si, bu menüleri fiyatına göre yetersiz buluyor. Yeterli ve makul olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 4,1.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 784 kişinin katıldığı ve 5-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.