Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.
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Hatay'da bu gece başlayazayarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.