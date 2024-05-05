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Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
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Hatay'da bu gece başlayazayarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.