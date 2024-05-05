İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından İstanbul Sarıyer'de ele geçirilen kuru sıkı silahlarla ilgili açıklama yapıldı.
4 Mayıs'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesinde motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen uygulamada bir aracın bagajında çeşitli modellerde 141 silah ve çeşitli mühimmat bulundu.
Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldiği tespit edilen kişiler,çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla serbest bırakıldı.
'Gerçek cephane' gibi paylaşıldığına dikkat çekti
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" imiş gibi paylaşıldığına dikkat çekti.
Olayın "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek "Kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" şeklinde uyardı.