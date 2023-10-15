İmamoğlu: İstanbul'a 'Turizm Platformu' oluşumunu kazandırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından havacılık alanındaki paydaşları bir araya getiren "Routes World 2023" etkinliğinin açılışında konuştu.

Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olan İstanbul'un turizmde asıl potansiyeline henüz erişemediğini ifade eden İmamoğlu, bu yıl 17 milyonu aşan ziyaretçi sayısının gelecek yıl 20 milyonu geçmesinin hedeflendiğini belirtti.

İmamoğlu, 4,5 yıllık görev süreleri boyunca ulaşım, konaklama, kültürel ve tarihi mirası koruma anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un altyapısını iyileştirmek, sektörü büyütmek ve şehrimizin potansiyelini arttırmak adına çok stratejik adımlar attığımızı ifade edebilirim. İstanbul'umuza 'Turizm Platformu' oluşumunu kazandırdık. Şehrimizdeki turizm sektörünün tüm bileşenlerini ve bilim dünyasını buluşturan bu platform, yönetim ekibimizle birlikte planlamalar ve çalışmalar sürdürerek, iş birliğimizi daha etkili hale getirmiştir."

İmamoğlu, Routes World 2023'ün ülkeler ve insanlık arasında, yeni ve daha güçlü bağlar kuracağına, fayda sağlayacağına inandığını söyledi.