İPA Başkanı Buğra Gökce: Türk kullanıcılar internette günde 7 saat geçiriyor, internet hızında ise sondan 5'inci

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.

Gökce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Türk kullanıcılar internette günde 7 saat, sosyal medyada 2 saat 44 dk vakit harcıyor." bilgisini verdi.

"Türkiye aynı zamanda Instagram’ı en fazla kullanan, en çok video oyun oynanan 3’üncü ülke" diyen Gökce, internet hızının düşük olmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Internet hızındaysa sondan 5’inci sıradayız. Yorum sizin…"