İPA Başkanı Buğra Gökce: Türk kullanıcılar internette günde 7 saat geçiriyor, internet hızında ise sondan 5'inci
İPA Başkanı Buğra Gökce Türk kullanıcıların internette geçirdikleri zamanı ve en çok kullanılan platformları açıkladı. Gökce, Türkiye'deki internet hızını ise eleştirdi.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.
Gökce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Türk kullanıcılar internette günde 7 saat, sosyal medyada 2 saat 44 dk vakit harcıyor." bilgisini verdi.
"Türkiye aynı zamanda Instagram’ı en fazla kullanan, en çok video oyun oynanan 3’üncü ülke" diyen Gökce, internet hızının düşük olmasını şu sözlerle eleştirdi:
"Internet hızındaysa sondan 5’inci sıradayız. Yorum sizin…"
📌 Türk kullanıcılar internette günde 7 saat, sosyal medyada 2 saat 44 dk vakit harcıyor.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 29, 2024
📌 Türkiye aynı zamanda Instagram’ı en fazla kullanan, en çok video oyun oynanan 3’üncü ülke.
🤦♂️ Internet hızındaysa sondan 5’inci sıradayız.
Yorum sizin… pic.twitter.com/OZBEZ9Hnvy