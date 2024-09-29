  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İPA Başkanı Buğra Gökce: Türk kullanıcılar internette günde 7 saat geçiriyor, internet hızında ise sondan 5'inci
Takip Et

İPA Başkanı Buğra Gökce: Türk kullanıcılar internette günde 7 saat geçiriyor, internet hızında ise sondan 5'inci

İPA Başkanı Buğra Gökce Türk kullanıcıların internette geçirdikleri zamanı ve en çok kullanılan platformları açıkladı. Gökce, Türkiye'deki internet hızını ise eleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İPA Başkanı Buğra Gökce: Türk kullanıcılar internette günde 7 saat geçiriyor, internet hızında ise sondan 5'inci
Takip Et

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'deki internet kullanımına dair verileri paylaştı.

Gökce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Türk kullanıcılar internette günde 7 saat, sosyal medyada 2 saat 44 dk vakit harcıyor." bilgisini verdi.

 "Türkiye aynı zamanda Instagram’ı en fazla kullanan, en çok video oyun oynanan 3’üncü ülke" diyen Gökce, internet hızının düşük olmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Internet hızındaysa sondan 5’inci sıradayız. Yorum sizin…"

Nepal'de 148 kişi hayatını kaybettiği selin görüntüleri: İşte böyle yıkım yarattı!Nepal'de 148 kişi hayatını kaybettiği selin görüntüleri: İşte böyle yıkım yarattı!Dünya
Bakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdiBakan Uraloğlu yeni metro hattı için tarih verdiGündem
Gündem
Mansur Yavaş açıkladı: Okul müdürlerine ‘Belediyeden hiçbir bir şey istemeyin’ diye mesaj atmışlar
Mansur Yavaş açıkladı: Okul müdürlerine ‘Belediyeden hiçbir bir şey istemeyin’ diye mesaj atmışlar
Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
Meteoroloji o ili uyardı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul tarih, sanat ve sporun başkenti olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul tarih, sanat ve sporun başkenti olacak
MSB duyurdu: 7'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
MSB duyurdu: 7'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Eşi ehliyet sınavını geçemedi, öğretmenin burnunu kırdı
Eşi ehliyet sınavını geçemedi, öğretmenin burnunu kırdı
Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor