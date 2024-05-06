Hatayspor'a deprem haczi!

Geçen yıl yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde konaklayan ve hazırlıklarını burada yapan Hatayspor'a, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haciz gönderdi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu'nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

"Bizden 5 milyon TL istediler"

Hatayspor Kulübü, İstanbul'daki konaklamalarından dolayı ise haciz şoku yaşadı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kulübe haciz gönderdiğini açıkladı.

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.