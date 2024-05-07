İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.