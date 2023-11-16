İzmir'de metro kazası: Raydan çıkıp duvara çarptı
İzmir’de seyir halindeki metro, raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olay hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi Durağı'nda raydan çıkarak duvara çarptı.
Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
İzmir Metro'dan açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. Bornova'da meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını açıkladı. Açıklamada, kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir."