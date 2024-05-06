Kabine toplandı: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Ekonomi odaklı konular, toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Kabine toplantısının gündeminde, enflasyonla mücadele süreci, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için atılacak adımlar, bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf gibi konuların yer alması bekleniyor.

Toplantıda, terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da konuşulması bekleniyor.