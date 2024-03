Kocaeli’de deprem tatbikatı yapıldı

Takip Et

İzmit’te bulunan Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu'nda düzenlenen ​​​​​​​" Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla Vali Seddar Yavuz, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu. Senaryo gereği depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, ihtiyatlı şekilde bulundukları binayı boşalttı. Öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde kurulan AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, UMKE Kocaeli, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Biriminin (MEB AKUB) stantlarını gezerek bilgi aldı. Vali Yavuz, gazetecilere, depreme dirençli ve bilinçli toplum oluşturmak hedefiyle Deprem Haftası dolayısıyla etkinlikler ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Afet ve deprem konusunda farkındalık, bilinçli davranış ve bilgili olma önem arz ediyor”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, özellikle depremin önlenemez olduğunu ancak 7’den 70’e oluşturulacak bilinçle afet durumlarında kayıpların ve hasarların en aza indirilmesinin mümkün olabileceğini, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, tarih boyunca birçok büyük depreme maruz kalmış, bu depremler neticesinde de birçok kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Depremi yaşayan ve en iyi bilen şehrin evlatları olarak biz de oluşabilecek depremlere karşı hazırlanmaya devam ediyoruz. Özellikle afet risk azaltma konusu bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Bugün 1 TL harcayarak yarın 7 TL harcamaktan kendimizi kurtarabiliriz. Dolayısıyla sadece can kayıplarıyla öne çıkmıyor aynı zamanda ülkemizin maddi kaynaklarının da boşa gitmesinin sonucunu doğuracak bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle öncelikle evlatlarımızın, çocuklarımızın deprem ve afet bilinci ile yetiştirilmesi, afet meydana geldiğinde nasıl davranacaklarını bilmeleri ve afetin yıkıcı etkilerini de önceden bilerek buna hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yani kısacası, her alanda olduğu gibi afet ve deprem konusunda da farkındalık, bilinçli davranış, bilgili olma ve bu bilgiyi de hayata uygulama büyük önem arz ediyor” dedi.

AFAD gönüllü sayısı 44 bin 601’e ulaştı

Devletimizin alınacak tedbirler noktasında kararlılıkla çalıştığını, vatandaşlarımızın da bu şuurla hareket etmeleri gerektiğini belirten Vali Yavuz, “Eğer bildiğinizi yaşamıyorsanız bu da ayrı bir sorumluluktur. O yüzden tekrar tekrar tatbikatlar yapıyor ve insanlarımızın davranışlarını otomatikleştirmeye çalışıyoruz. Yani deprem meydana geldiğinde düşünmeden nasıl davranabilecekleri bilincini ve farkındalığını oluşturuyoruz. Bu anlamda da özellikle temel AFAD gönüllü sayımızı bugün itibarıyla 44 bin 601’e, destek AFAD gönüllü sayımızı ise 927 kişiye ulaştırdık. Bu anlamda da vatandaşlarımıza özellikle AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Ayrıca arama ve kurtarma ekiplerimizi hızlıca artırıyor, özellikle özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarımıza da yine eğitimlerimizi veriyor ve sertifikasyon çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bugün de bir deprem anı uygulamasını ve tatbikatını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca deprem haftası boyunca afet acil durum müdürlüğü ekipleri tarafından okullarımızda, alışveriş merkezlerinde ve çeşitli bölgelerde yine afetlerle ilgili bilgiler sizlerle buluşmuş olacak. Özellikle 1999 depreminde, asrın felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve bugüne kadar meydana gelen afet ve depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle birlikte tatbikata katılan Vali Yavuz, “Hepinizin bildiği deprem kuşağı içinde ve çeşitli fay hatları üzerinde bulunan bir ülkeyiz. Bu nedenle afet zamanlarında vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor, bir kısmı da yaralanıyor ve çok büyük ekonomik kayıplarla yüzleşiyoruz. Peki ne yapmamız gerekir sorusunun cevabı nedir? Bilinçli olmamız, depreme hazırlıklı olmamız, depreme dirençli şehirler oluşturmamız yani dayanıklı binalar inşa etmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdiğinizde de buna rağmen deprem olduğunda da; deprem sırasında sonrasında nasıl davranabileceğimizi otomatikleştirmek, davranış haline getirmek gerekiyor. Bu yüzden tatbikatları sık sık tekrar etmek gerekiyor, burada bulunmamızın temel amaçlarından bir tanesi de budur. Sevgili evlatlarım, şunu bilmenizi isterim ki kendinize güvenin, kendinize inanın. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayıp ikinci yüzyılına Türkiye Yüzyılına girdiğimiz bu süreçte yeniden büyük ve güçlü Türkiye inşa ediyoruz, adım adım ilerliyoruz. Biz büyüğüz ve daha da büyük olacağız buna lütfen inanın. Sizlerin çok çalışarak aziz Türk Milletini ve kutlu devletimizi yücelteceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

Öğrencilerle bir süre daha sohbet eden Vali Seddar Yavuz, tatbikat alanında kurumlar tarafından kurulan stantları ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Depremine ait resim sergisini gezdi.

“Depremlerle ilgili en önemli husus, depreme dayanıklı kentleşmedir”

Vali Yavuz, “Depreme dirençli ve bilinçli toplum oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler ve tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda da sizlerin de az önce şahit olduğu gibi bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlarım, özellikle risk azaltma çalışmalarının öneminin altını çiziyorum çünkü afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıplarını hem maddi zararları büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu oran yaklaşık 1’e 7’dir. Bu kapsamda Valiliğimizce ilimizde depreme dirençli toplum ve afetlere hazırlık kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Örneğin, Türkiye’de ilk defa OSB’lerde Arama Kurtarma Ekipleri kuruldu ve her biri şu anda faaliyet içerisinde. Ama depremlerle ilgili en önemli hususta elbette depreme dayanıklı kentleşmedir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz önemli adımlar attı, atmaya da devam ediyor. Bu vesileyle her daim yanımızda olan, desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyor, 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri yardımlaşma ve organizasyon vesilesiyle bütün kurum ve kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, STK’larımıza ve tüm Kocaeli halkına teşekkür ediyorum” dedi.