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Kulis: Erdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'teki grup toplantısının ardından kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kulis: Erdoğan bugün Bahçeli'yi ziyaret edecek
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Sözcü'nün aktardığına göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'teki grup toplantısının ardından kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Bahçeli, ameliyat olmuş ve tedavisi için hastanede dinlenmeye alınmıştı.

Böylece istirahat halinde olan Bahçeli'yi ziyaret eden ilk siyasi Erdoğan olacak.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bahçeli’nin Başdanışmanı Yıldız, sosyal medyada Bahçeli hakkında çıkan "Öldü" haberleri ve paylaşımları sonrasında Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025’te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli’nin kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Yıldız, "14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara’ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah’ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır" dedi.

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