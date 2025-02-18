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TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Devlet Bahçeli açıklaması

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. dedi

Haber Merkezi
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TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Devlet Bahçeli açıklaması
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TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu.

"Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz"

Adan, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın milletler büyük evlatlarıyla soluk alır dediğini belirterek, "Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, bütün Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Türkiye yüz yılının ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikayesidir. Dürüst politikanın tavizsiz duruşun, memleket için fedakarlığın ete kemiğe yürümüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu politikanın çıkar dehlizlerinde mahkum edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir" dedi.

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