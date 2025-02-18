AK Parti'de 'Büyük Kongre' için geri sayım başladı! Hangi partiler davet edildi?

Kuruluşundan 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelen ve 23 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni pazar günü düzenleyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kongrenin yalnızca Türk demokrasi tarihi için değil, dünya siyaset sahnesinde de önemli bir yere sahip olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kandemir, siyasi partiye davetlerimizi gönderdik. Aynı şekilde kurucular kurulu üyelerimiz, önceki dönem milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, bütün teşkilatlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ettik. 88 ülkeden 95 büyükelçi katılım bildirdi. Onları ağırlamış olacağız. 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisini ağırlayacağız dedi.

Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partileri için önemli günlerden birine hızla yaklaştıklarını belirtti.

3 bin 162 kongre tamamlandı

Erkan Kandemir, 12 Ekim 2024'te belde ve ilçe kongrelerini başlattıklarını ve Türk demokrasi tarihinde örneğine az rastlanır bir coşku ve heyecanla il, ilçe, kadın ve gençlik kolları kongrelerini tamamladıklarını ifade etti.

AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde yüzde 60,65, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim oranıyla tarihimizin en önemli yenilenmelerinden birini yaşadık. Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere, kongrelerimiz bizim için yeni bir atılımın miladı olacak. 120 günde toplamda 3 bin 162 kongreyi tamamladık ve bu süreçte yaklaşık 5 milyon insanı kongrelerimizde ağırladık. Kongrelerimiz çok büyük bir coşkuyla geçti."

Kandemir, kongre sürecinde 1 milyon kişinin belde, ilçe ve il teşkilatlarında görev almak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Parti teşkilatlarında yönetim kadrolarının yaş ortalamasının düştüğünü, kadın temsilinin ise önemli ölçüde artırıldığını kaydeden Kandemir, "Kadınların siyasette daha fazla yer alması ve temsil edilmesi, Genel Başkanımızın en önemli talimatlarından biri." dedi.

Erkan Kandemir, kongre delegeleriyle "Ortak Akıl" toplantıları yaptıklarını belirterek, "400 bin delegemizin kanaatlerini, kendilerine dağıttığımız formlar üzerinden aldık. Hem hükümetimiz hem yerel yönetimlerimiz hem de teşkilat politikalarımızla ilgili görüşlerini toparladık. Büyük kongremizde, Genel Başkanımızın konuşmasının satır aralarında bu istişarenin izlerini göreceğiz." diye konuştu.

13 ülkeden siyasi parti temsilcileri katılacak

Kandemir, kongreye 9 siyasi partinin davet edildiğini, 95 büyükelçinin katılım bildirdiğini ve 13 ülkeden siyasi parti temsilcilerinin ağırlanacağını kaydetti.

Yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireylerin kongrede yer alacağını bildiren Kandemir, "İnanıyoruz ki 23 Şubat kongresi, sadece Türk demokrasi hayatı için değil, dünya siyasal hayatında da önemli bir yere oturacak." dedi.

Davet gönderilen siyasi partiler

Kandemir, kongrede, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganının yanında, "Adında AK, Işığında İstikrar", "Adında AK, Işığında Kalkınma" ve "Adında AK, Işığında Adalet" sloganlarının da kullanılacağını belirtti.

Kongreye, BBP, CHP, DSP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah ve Saadet Partisinin davet edildiğini söyleyen Kandemir, "Kongreye DEM Parti davet edildi mi?" sorusu üzerine, "9 siyasi partiye davet gönderdik. Bunların bir kısmı Cumhur İttifakı ortaklarımız, bir kısmı diğer siyasi partiler. Türkiye yeni bir döneme giriyor. İnanıyoruz ki DEM Parti bu fırsatı değerlendirirse Türk siyasi tarihinde önemli bir adım atmış olur." ifadelerini kullandı.

CHP'nin çağrısını yapay buluyoruz

CHP'nin erken seçim çağrısına ilişkin soruya yanıt veren Kandemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Parti içinde konsolidasyonu sağlamak adına Türkiye meselelerini değil, kendi iç sorunlarını önceledikleri için Türkiye'nin gerçekliğiyle örtüşmeyen çağrılar yapıyorlar. Önümüzde bir dönem var ve biz milletimizin verdiği yetki çerçevesinde bu dönemi sonuna kadar kullanacağız. Cumhur İttifakı'nın gündeminde erken seçim yok. Milletimizin gündeminde de böyle bir talep yok. O nedenle bizim de gündemimizde yok."