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KKTC, GKRY ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmünün olmadığını ve geçersiz olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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KKTC, GKRY ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına tepki gösterdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına tepki göstererek, Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmünün olmadığını ve geçersiz olduğunu bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyareti sırasında, Ada ve çevresindeki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayma pahasına Mısır ve bazı çok uluslu şirketler ile hidrokarbonların pazarlanmasına ilişkin bir dizi anlaşmalar imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Hristodulidis'in sadece Kıbrıs'ı değil bölgeyi bir çatışmanın eşiğine getirme riski taşıyan adımlardan en kısa zamanda vazgeçmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmü yoktur ve geçersizdir"

Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir konuda ortaklık kurmak istemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ve gerçekliği artık görerek iki devletin varlığını esas alan zemini kabul etmesinin elzem hale geldiği belirtilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmü yoktur ve geçersizdir." ifadesi kullanıldı.

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