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BM: 280 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğü tahmin ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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BM: 280 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğü tahmin ediliyor
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Grandi, Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin geri dönüşlerine ilişkin, X hesabından paylaşımda bulundu.

"Erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı"

Suriye'de Esed rejiminin 8 Aralık 2023'te devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mülteci ile ülke içinde yerinden edilen 800 binden fazla kişinin evlerine döndüğünü tahmin ettiklerini belirten Grandi, "Ancak erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı. Aksi takdirde insanlar tekrar ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Grandi, Suriye'de erken toparlanmaya ilişkin adımların da acilen atılması çağrısında bulundu.

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