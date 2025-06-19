Adana'da yangın söndürme uçağı düştü!

Adana Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

"Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın"

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı su alırken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradı.

Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

"Uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."