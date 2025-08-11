  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Takip Et

Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi’nde ormana yakın arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı: Müdahale devam ediyor
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktüBeş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktüGündem

 

KARDEMİR'den 1,31 milyar lira net kârKARDEMİR'den 1,31 milyar lira net kârŞirket Haberleri

 

Gündem
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
Balıkesir depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Balıkesir'de depremde yıkılan üç katlı binadan karot örneği alındı
Adalet Bakanı duyurdu: Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Balıkesir'de yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Beş sene önce çürük raporu verilmişti: Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
Günün ilk yarısında 16 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aştı
Günün ilk yarısında 16 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aştı