TMSF, Ekotürk'e el koydu: Kanala kayyum atanacak
Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF el koydu. Kanala kısa süre içerisinde kayyum atanacağı öğrenildi.
Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti. EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.
Geçtiğimiz hafta 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti
Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti. Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.