  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
Takip Et

TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı
Takip Et

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorBireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorEkonomi
Trump ve Putin görüşmesine Zelenskiy neden çağrılmadı?Trump ve Putin görüşmesine Zelenskiy neden çağrılmadı?Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı
Adana’da mısır hasadı başladı! 1,5 milyon ton mısır rekolte bekleniyor
Adana’da mısır hasadı başladı! 1,5 milyon ton mısır rekolte bekleniyor
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek