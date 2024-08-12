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Mersin'de orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Mersin'de orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü
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Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede 3 hektarlık orman zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alındı

Çirkin mevkiindeki çıkan yangına orman ekipleri 7 arazöz, 2 su tankı ve 2 helikopterle müdahale etti. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar Kızılçam ormanı zarar görürken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi

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