Meteoroloji'den sağanak ve çöl tozu alarmı
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30