ODTÜ'de öğrencilere kampüsten çıkış yasağı: Anayasal haklarımız ihlal ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde yükselen tepkiler, üniversite kampüslerine de yansıdı. Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin protesto girişimlerine polis müdahalesiyle karşılık verildi. Kampüs çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, öğrencilerin dışarı çıkışına geçici olarak izin verilmedi.

"Anayasal haklarımız ihlal ediliyor"

Karar'ın haberine göre, polis ekipleri ODTÜ’nün ana kapısında konuşlanarak çıkışları kontrol altına aldı. Öğrenciler, kampüs dışına çıkmalarının engellenmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Birçok öğrenci, yaşanan durumu “hapsedilmek” ve “anayasal suç” olarak nitelendirirken, özgürlüklerinin kısıtlandığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ne zaman kaldırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, ODTÜ öğrencilerinin Ankara Güvenpark’a yürümek istemesi sırasında çıkan arbedede polis müdahalesi de kayıtlara geçti.

Üniversite yönetimi ve yetkili makamlar konuya ilişkin sessizliklerini korurken, olay kamuoyunda geniş yankı buldu. İnsan hakları örgütleri ve akademik çevreler, üniversite öğrencilerinin barışçıl gösteri yapma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.