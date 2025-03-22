Ekrem İmamoğlu’nun avukatından soruşturma süreci açıklaması: Masumiyet karinesi ihlal edildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Pehlivan, soruşturma sürecinde hukuka aykırı uygulamaların olduğunu belirterek, "Adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir" dedi.

Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin ardından henüz avukatlar dosyaya ulaşmadan, ifadenin imzasız halinin basına sızdırıldığını belirtti. Bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini ifade edensöyleyen Pehlivan, "Bu sayede kamuoyu, gerçekleri daha hızlı öğrendi" diye konuştu.

"Gizli tanık uygulaması suistimal edildi"

Soruşturma sürecinde gizli tanık uygulamasının suistimal edildiğini kaydeden Pehlivan, tanık beyanlarının bağlamından koparılarak sunulduğunu söyledi.

Pehlivan, "Gizli tanık ifadeleri tek bir kurgu altında seçilip servis edilmiştir. Ayrıca, hukuka aykırı şekilde kaydedildiği iddia edilen ses kayıtları ve karmaşık şekilde sunulan HTS verileri, bu soruşturmanın hukuki olmaktan çok politik kaygılar taşıdığını açıkça göstermektedir" dedi.

"Masumiyet karinesi ihlal edildi"

İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın basın açıklaması yaptığını hatırlatan Pehlivan, açıklamada "suç örgütü lideri" ifadesinin kullanıldığını hatırlattı Pehlivan, "Bu, Sayın İmamoğlu’nun masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

Soruşturma dosyasının, ilgisiz belgelerle doldurularak kamuoyunda kapsamlı bir inceleme yapılıyormuş algısı yaratılmak istendiğini belirten Pehlivan, "Sayıştay ve Danıştay tarafından hukuka uygunluğu onaylanmış ihaleler bile suçlama konusu haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu ihlal, hukukun ortadan kaldırılmasıdır"

Soruşturma sürecinde hukuka aykırı uygulamalar olduğunu iddia eden Pehlivan, "Bu soruşturma, adil yargılanma hakkının ihlalidir. Bu ihlal, hukukun ve adaletin Anayasaya, temel hak ve özgürlüklere aykırı olarak yargıya erişimin yargı eliyle önlenmesi ve hukukun ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Pehlivan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuç olarak; yasal olmayan gözaltı, sözde kanıtlar, gizli tanıklar, normal tanık olmasına rağmen ismi belirtilmeyen ve bu sayede gizlenen tanıklar, yasal olarak elde edilmeyen ve Sayın İmamoğlu’yla da ilgisi olmayan ses kayıtları gibi gerçek dışı iddialara dayanan bu soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı bulunmamaktadır."