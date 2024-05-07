Okul müdürünü vuran öğrenci video paylaştı: 'Kafasına sıktım'

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Irak asıllı olduğu iddia edilen Y. K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girerek silahla okul müdürüne ateş etti. Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı, sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sosyal medyadan paylaştığı videoda dehşete düşüren sözler

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Öğrencinin kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Polis, olay sonrası kaçan Y.K.’yı yakalamak için operasyon başlattı.