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Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması: Kimse sessiz kalacağımızı düşünmesin

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile henüz iletişim kuramadıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırıldığı bir ortamda, Ahmet Özer'e tecrit uygulanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması: Kimse sessiz kalacağımızı düşünmesin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına ilişkin 15 günlük eylemlilik yol haritasının Parti Meclisi'nin toplanmasının ardından açıklanacağını bildirdi.

'Kimse sessiz kalacağımızı düşünmesin'

Sözcü'nün haberine göre, Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ahmet Özer ile görüşmede uygulanan prosedürün tamamlanmasını bekliyoruz. Pazartesi görüşme gerçekleşir diye düşünüyorum. Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılırken Ahmet Özer'e tecrit uygulanmasını doğru bulmam. Adalet Bakanı'nın da bu tartışmaya gireceğini düşünmüyorum. Tayyip bey bize kayyum atayacak biz de sessiz kalacağız diye düşünmesin kimse. Ben normalleşme taraftarı olduğumu söyledim ama muhalefet olarak sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"Mansur Yavaş gerekçesini söyledi"

Mansur Yavaş'ın cenaze sebebiyle Esenyurt'taki buluşmaya katılmamasına ilişkin de "Gerekçesini söyledi popüler bir isim olduğu için dikkat çekiyor. Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur bey? Mansur bey ile bir gün de Esenyurt'a geliriz" dedi.

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