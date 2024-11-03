  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Bakcycle Geri Dönüşüm’den sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım
Takip Et

Bakcycle Geri Dönüşüm’den sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım

Esnek ambalaj sektöründe dikey entegre yapıda faaliyet gösteren Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nden Bakcycle Geri Dönüşüm, ekonomik ömrünü tamamlamış esnek ambalaj atıklarını geri dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırıyor ve başta esnek ambalaj sektörü olmak üzere tüm plastik endüstrisine hammadde olarak sunuyor

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakcycle Geri Dönüşüm’den sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Fosil yakıttan üretilen orijinal hammadde kullanımını azaltarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan Bakcycle Geri Dönüşüm, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Bakcycle Geri Dönüşüm, girdi kaynağının (atığın) doğrulanmasına, geri dönüşüm süreci boyunca izlenebilirliğe ve üründeki geri dönüştürülmüş malzeme miktarının hesaplanmasına odaklanan RecyClass Geri Dönüşüm Proses Sertifikasyonunu almaya hak kazanmanın gururunu yaşıyor. 

Bakcycle Geri Dönüşüm’den çevre dostu ambalaj için RecyClass sertifikası

Bakcycle Geri Dönüşüm Genel Müdürü Övünç Dirik, bu sertifikasyonun önemine; “RecyClass, plastik ambalajların geri dönüştürülebilirliğini değerlendirerek bir standardizasyon sunan, üreticilerin ve tüketicilerin, ambalajların çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla daha bilinçli tercihler yapmalarına olanak tanıyan bir sertifikasyondur. RecyClass’ın belirlediği kriterler, daha geri dönüştürülebilir plastik ambalajların üretilmesini teşvik eder. Bu da plastik atıkların azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Avrupa'da geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda giderek artan yasal düzenlemeler ve hedeflere uyum sağlamak açısından, RecyClass sertifikasyonları üreticiler için bir referans noktasıdır. Bakcycle Geri Dönüşüm olarak bu belgeyle birlikte daha sürdürülebilir plastik kullanımına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” şeklinde değindi.

EGİAD Hayat Okulu ile 15 yılda 1.500 gence dokunduEGİAD Hayat Okulu ile 15 yılda 1.500 gence dokunduŞehirler
Kayseri Ulaşım A.Ş. yerli tramvay parçalarıyla 120 milyon TL tasarruf ettiKayseri Ulaşım A.Ş. yerli tramvay parçalarıyla 120 milyon TL tasarruf ettiŞehirler
KTO Başkanı Gülsoy: Şirketlerimiz nakit akışı nedeniyle kapanmamalıKTO Başkanı Gülsoy: Şirketlerimiz nakit akışı nedeniyle kapanmamalıŞehirler

 

Şehirler
ZEYDER’in yeni başkanı Mustafa Alhat oldu
ZEYDER’in yeni başkanı Mustafa Alhat oldu
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor
Kuru üzüm işlem salonunda işlemler azalıyor: ‘Yokluğunda fiyat tespit ve ilanı yapılamaz'
Kuru üzüm işlem salonunda işlemler azalıyor: ‘Yokluğunda fiyat tespit ve ilanı yapılamaz'
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda bayrak değişimi
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda bayrak değişimi
İnci Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
İnci Holding 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
EGİAD Hayat Okulu ile 15 yılda 1.500 gence dokundu
EGİAD Hayat Okulu ile 15 yılda 1.500 gence dokundu