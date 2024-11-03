Bakcycle Geri Dönüşüm’den sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım

İZMİR / EKONOMİ

Fosil yakıttan üretilen orijinal hammadde kullanımını azaltarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan Bakcycle Geri Dönüşüm, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Bakcycle Geri Dönüşüm, girdi kaynağının (atığın) doğrulanmasına, geri dönüşüm süreci boyunca izlenebilirliğe ve üründeki geri dönüştürülmüş malzeme miktarının hesaplanmasına odaklanan RecyClass Geri Dönüşüm Proses Sertifikasyonunu almaya hak kazanmanın gururunu yaşıyor.

Bakcycle Geri Dönüşüm’den çevre dostu ambalaj için RecyClass sertifikası

Bakcycle Geri Dönüşüm Genel Müdürü Övünç Dirik, bu sertifikasyonun önemine; “RecyClass, plastik ambalajların geri dönüştürülebilirliğini değerlendirerek bir standardizasyon sunan, üreticilerin ve tüketicilerin, ambalajların çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla daha bilinçli tercihler yapmalarına olanak tanıyan bir sertifikasyondur. RecyClass’ın belirlediği kriterler, daha geri dönüştürülebilir plastik ambalajların üretilmesini teşvik eder. Bu da plastik atıkların azaltılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Avrupa'da geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda giderek artan yasal düzenlemeler ve hedeflere uyum sağlamak açısından, RecyClass sertifikasyonları üreticiler için bir referans noktasıdır. Bakcycle Geri Dönüşüm olarak bu belgeyle birlikte daha sürdürülebilir plastik kullanımına yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” şeklinde değindi.