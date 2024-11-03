EGİAD Hayat Okulu ile 15 yılda 1.500 gence dokundu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği – EGİAD’ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve 16 yıldan beri süregelen EGİAD Hayat Okulu, eğitimlerine EGİAD Dernek Merkezi’nde başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu olmak üzere; İzmir'deki 8 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, iş hayatındaki önemli başlıklarda yeni donanımlara sahip olma şansını yakalayacak.

Hayat Okulu’nun ilk gününde gençlerle bir araya gelerek açılış konuşması gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, hedeflerinin öğrencilerin teknik yeterliliklerinin sosyal gelişim ile desteklenmesi olduğunu belirterek, “Bu eğitim programı ile sizlerin okullarınızda elde ettiğiniz değerli mesleki teknik bilgi ve becerilerinize ek olarak, geleceğe güçlü adımlarla ilerleyebilmeniz için sahip olmanız gereken kişisel yetkinliklerinizi artırmayı amaçladık. Bugün burada, geleceğin mimarları olarak gördüğümüz siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın ve sizlerin hayat yolculuğunuza bir katkı verebilecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Ara eleman değil, nitelikli ana elemanlarsınız”

Üretim, inovasyon ve teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda, ülke olarak küresel ölçekte rekabet edebilmenin, gelişmiş ekonomilerle aynı çizgide yer alabilmenin güçlü ve yetkin bir iş gücüne sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Yelkenbiçer, “Mesleki ve teknik eğitimin ülkemiz için taşıdığı önemin altını çizmek isterim. İş gücünün temelini sizler gibi mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimiz oluşturuyor. Mesleki eğitimin, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle iç içe geçmesi gerektiğine inanıyoruz, çünkü günümüz iş dünyasında teorik bilgi kadar pratik becerilere de değer veriliyor. Bu noktada, çok önemli bir vurgu yapmak istiyorum. Maalesef iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için sıklıkla “ara eleman” ifadesi kullanılmakta. Ancak biz biliyoruz ki sizler, iş dünyasında önemli roller üstlenerek kritik görevler yerine getiriyorsunuz. Ara eleman değil, “Nitelikli Ana Elemanlar” olduğunuza, sistemin sadece destekleyici değil, bizzat itici gücünü olduğunuza inanıyoruz. Sahip olduğunuz bilgi ve yetenekler sayesinde, üretimden teknolojiye, sanayiden hizmet sektörüne kadar her alanda ülkemizin gelişimine doğrudan katkı sağlıyorsunuz” diye konuştu.