Değişimin Liderleri NOSAB’da buluştu

EKONOMİ (BURSA) – BUİKAD Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyonu ve BUİKAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komisyonu’nun katkıları ile NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, BUİKAD Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı Makbule Çetin, BUİKAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komisyon Başkanı Elif Aygül ile firma yetkilileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Değişimin liderleri, daha adil, daha kapsayıcı ve çevre dostu bir yönde ilerlemesini sağlayan kilit aktörlerdir. Yalnızca konuşan değil, aynı zamanda harekete geçen, dinleyen ve toplumu birlikte dönüştüren bu liderler toplumsal farkındalık yaratırlar. Değişimin liderleri çevre sorunlarını, eşitsizlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda kamuoyunu bilgilendirerek toplumsal farkındalık oluştururlar. Sürdürülebilir ve etik değerlere dayalı bir yaşam tarzını benimseyerek örnek olurlar. Başkalarını da harekete geçmeye teşvik ederler. Bugün de sorumlulukta kurumsallaşma, aile şirketlerinin değişim yolculukları ve iş eşitlik konularında bilgilendirmelerde bulunacaklar” dedi.

“Bilimin sesini yükseltmek için buradayız”

“İklim inkarcılığı” konusunun altını çizerek konuşmasına başlayan BUİKAD Yeşil Gelecek ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Makbule Çetin, “İklim kanununun sadece sera gazlarını azaltması yönünde olmayıp ormanların, su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğini korunmasına dair daha somut mekanizmalar içermesi bekleniyor. Bugün burada, iklim inkârcılığına karşı durmak, bilimin sesini yükseltmek ve gerçeklerle yüzleşmek için bir aradayız. ‘Kadın Liderliğinde Yeşil Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi, sadece yeşil işletmelerin büyümesine değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal faydalar sağlamak adına genel bir dönüşümün parçasıdır. Bu işletmeler, dünyayı daha yaşanabilir kılmak ve doğal kaynakları korumak için önemli bir rol oynayacaklardır. Kadın Liderliğinde Yeşil Dönüşüm Projesi, farkındalık yaratma, yenilikçi çözüm üretme ve mentörlük gibi 3 aşamadan oluşmaktadır” diye konuştu.

Panelin ilk oturumunda Sachi Consultancy kurucu ortağı Senem Tanju moderatörlüğünde, Seger AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezer, Yeşilova Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş ve Borçelik Çelik Sanayi Ticaret AŞ Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi Emre Beri’nin firmalarında sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında yapılan çalışmaları paylaştı. İkinci oturumda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Prof. Cahit Sönmez ile Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu yer aldı. Panelde ayrıca BUİKAD Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı Elif Aygül, ‘Bu İş Eşitlik İşi Projesi’nin amacını dinleyiciler ile paylaştı.