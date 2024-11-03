Kayseri Ulaşım A.Ş. yerli tramvay parçalarıyla 120 milyon TL tasarruf etti

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Ulaşım A.Ş. mühendisleri, yerli sanayi ile güç birliği yaparak tramvay parçalarının üretiminde önemli bir adım attı. Şirketin mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli olarak üretilen tramvay parçaları, sektördeki bağımlılığı azaltarak önemli bir ekonomik kazanım sağlıyor.

Bu kapsamda, primer süspansiyon, esnek kaplin, araç aküsü, dişli kutusu diferansiyel seti, dişli kutusu hız sensörü, kuplör elektrik kafa motoru ve motor hız sensörü gibi yüzde 100 yerli olarak tramvay parçaları üretildi.

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin binlerce bileşeni olan raylı sistem araçlarında kullanılan parçaların yerlileştirilmesi kapsamında yurt dışından ithalat yerine yerli üretim yaptırılarak sağlanan tasarruf miktarı 120 milyon TL’ye yakın oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerli tramvay parçalarının üretiminin ekonomik katkı sağladığını vurgulayarak, "Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak yerli sanayimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu projelerle milli ekonomimize önemli bir katkı sunuyoruz. Gelecekteki çalışmalarımızla Türk sanayisinin gücünü arttırmaya devam edeceğiz” dedi.