AHBİB üyesi firmalar, SIAL Paris 2024’te yenilikçi ürünlerini tanıttı

MERSİN / EKONOMİ

Et ve süt ürünleri, market ürünleri, dondurulmuş gıdalar, alternatif biyogıda, deniz mahsulleri, içecek, catering, atıştırmalık, meyve sebze ve gıda işleme sektörlerinden 7 bin 500 firmanın stant açtığı fuarda Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) üyesi 10 firma, yeni ticaret bağlantıları kurmak için 150’nin üzerinde görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye’den Fransa’nın başkentine çıkarma yapan toplam firma sayısı ise 346 oldu. 130 ülkenin temsil edildiği etkinlikte Türk lezzetleri, gıda profesyonellerinin beğenisine sunuldu. AHBİB Başkanı Veysel Memiş de ziyaretçilerle sıcak diyaloglar geliştirdi. Veysel Memiş, 60’ıncı yılını kutlayan SIAL Paris Fuarı’na Türkiye’nin 38 yıldır iştirak ettiğini, bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın milli katılım organizasyonuyla 37 ilden toplam 294 firmanın ürün ve hizmetlerini tanıttığını, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri firmalarının ise Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altında güç birliği yaptığını söyledi.

Ticaret hacmi 50 milyar Euro

SIAL Paris’e katılan 8 bin firmanın toplam ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar Euro olduğuna dikkat çeken Veysel Memiş, “Türk damak tadının zenginliği ve çeşitliliği ile bu büyük potansiyelden en üst seviyede faydalanmak istiyoruz. Türk gıda sanayisine yeni ihracat pazarları oluşturmak için katıldığımız SIAL Paris’te AHBİB üyesi firmalarımız, 19-23 Ekim tarihleri arasında ürünlerini tanıttı. Yaptığımız ikramlar büyük beğeni topladı. Dünyanın dört bir yanından tedarikçileri ve alıcıları buluşturan fuarda yaptığımız görüşmelerin önümüzdeki süreçte ihracat performansımızı daha da ivmelendireceğine inanıyoruz” dedi.