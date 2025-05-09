Son dakika: PKK kongresini topladığını duyurdu

PKK'nın silah bırakma sürecinde kritik olan PKK kongresi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kandil'den PKK kongresinin toplandığını açıkladı.

PKK'nın fesih kararında yol haritasının belli olacağı kongre ile ilgili olarak, "5-7 Mayıs'ta kongre toplandı ve kararlar alındı" denildi.

"Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif değerlendirildi"

PKK 12. Kongre Divanı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi.

PKK 12. Kongresi, Önder Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandı ve başta Önder Apo’yu özlem ve saygıyla selamlayarak, Önder Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı.

"Tarihi kararlar alındı"

Bu çerçevede PKK 12. Kongresi, Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Ne olmuştu?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, aylar önce partililere seslendiği grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmış, umut hakkına atıfta bulunarak Öcalan’ın bu süreci sonlandırabileceğinden söz etmişti.

Devlet Bahçeli’nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek vermişti. İmralı heyeti kuruldu, Abdullah Öcalan ile görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet sonrasında siyasi partilerle de görüştü ve sürece ilişkin tam destek aldı. Süreç devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetini kabul etti, PKK'nın silah bırakma çağrısı ve sürece ilişkin bilgi aldı.

PKK lideri Abdullah Öcalan, "ömrünü tamamladığını" söylediği örgüte silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı yaptı. Örgüt de bu çağrıdan iki gün sonra ateşkes ilan etti.

Öcalan'ın İmralı'dan kaleme aldığı yazılı açıklama, DEM Parti heyetinin üçüncü ziyaretinden sonra 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşıldı.

Metnin Kürtçesi, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkçesi ise DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan tarafından okundu.

Öcalan, Türkçe metni yaklaşık 350 kelime olan çağrıda PKK'nın kuruluşunu hazırlayan koşullardan günümüze yaşanan dönüşüme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan sürece değindi.

Öcalan tarihi çağrısının başında, PKK'yı kurduğu ve örgütün "reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı" koşulları anlatarak başlamış,

metnin sonunda da "PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açtığını" tespitinde bulunmuştu. Öcalan, örgüt için "Dolayısıyla, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." diyerek kongrenin toplanması için sinyal vermişti.