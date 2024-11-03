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Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkiler pekişiyor

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TISİAD) davetlisi olarak Mersin’e gelen Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sait, Iraklı tüccarları Türkiye’deki iş insanlarıyla tanıştırarak daha fazla ekonomik katma değer yaratmak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkiler pekişiyor
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MERSİN / EKONOMİ

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sait ve Iraklı 20 yatırımcı; Uluslararası Mersin Limanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’nda Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Önemli bir ticari hacme sahip iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesi açısından buluşmanın önemini vurgulayan Haci Sait, “Toplantının birçok ekonomik etkisi olacaktır. Kendi tüccarlarımızı Türkiye’deki tüccarlarla tanıştırmak ve daha çok iş yapmayı arzuluyoruz. Amacımız bu ilişkiyi daha yakınlaştırmak ve güçlendirmektir” dedi.

TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ise Erbilli iş insanlarını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Buluşmamızın temel amacı, iki ülke arasındaki girişimcileri ve ticaret ağını geliştirmektir. Genel merkeziniz olan Mersin’de, Mersin’in iş insanlarıyla Iraklı iş insanlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Ön görüşmeler yaptık, çok güzel sözleşmeler ve protokoller hazırladık. Yakın tarihte Erbil’de de güzel çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

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