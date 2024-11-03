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İlaç sorununa çözüm bekliyorlar: Eczacılar ülke genelinde iş bırakacak

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası'nın Ankara'da düzenlediği toplantıda, ilaç temini ve fiyatlandırma sorunlarına dikkat çekildi. İlaç temin protokolünün yenilenmemesi halinde eczacıların Türkiye genelinde iş bırakacakları duyuruldu.

Haber Merkezi
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İlaç sorununa çözüm bekliyorlar: Eczacılar ülke genelinde iş bırakacak
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Ankara'da düzenlenen Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nda Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası bir araya geldi. Toplantıda, eczacıların karşılaştığı genel sorunlar ve ilaç temini konusundaki zorluklar masaya yatırıldı.

Türk Eczacıları Birliği, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan mevcut modelin sürdürülebilir olmadığını belirterek, "1 Ekim 2024'te sona eren İlaç Temin Protokolü'nün yenilenmesi için gerçekçi şartlar oluşturulması şart" dedi. Birgün'ün aktardığına göre, eczacılık alanının ihmal edildiğini vurgulayan Birlik, taleplerin karşılanmaması durumunda Türkiye genelinde eczanelerin geçici olarak faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Açıklamada, "Eczanelerimizin kapatılması ve eylem sürecinin takvimi, Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda belirlenecek. Krizin müzakere yoluyla çözümlenmesi için kamu ile tüm diyalog kanallarını açık tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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