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Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 66 milyar 744,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi
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Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
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İlk ihalede, 4 yıl (1393 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 11,5 oldu.

Nominal teklifin 74 milyar 609 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 39 milyar 461 milyon lira, net satış 39 milyar 857,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 234 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,49, reel bileşik faiz de yüzde 5,57 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 869 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 880 milyon lira, net satış 887 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 722 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 66 milyar 744,7 milyon lira borçlandı.​​​​​​​

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