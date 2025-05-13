SON DAKİKA... İstanbul'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberi...İstanbul'da hissedilen yeni bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:18:15 TSİ
Enlem:40.83972 N
Boylam:28.39944 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/fU5VmJ2p8x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu.