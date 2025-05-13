  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı
Takip Et

Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı

AFAD'ın verilerine göre saat 07:49'da merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 07.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 29,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İstanbul ve Ege de sallandı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlgili deprem saat 02.30'da gerçekleşti.

İstanbul da güne depremle uyandı. 

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Söz konusu sarsıntı saat 07.18'de meydana geldi.

Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorMeteoroloji il il açıkladı: Doğu ve güneyde sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyorGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
İstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıİstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldıGündem

 

 

 

Gündem
İstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldı
İstanbul'da metrobüs kazası | Tutuklanan sürücünün ifadesine ulaşıldı
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek
NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek
SON DAKİKA...  İstanbul'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
 İstanbul'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
3. kez erişime engellenmişti! CHP yeni boykot sitesini duyurdu
3. kez erişime engellenmişti! CHP yeni boykot sitesini duyurdu
Mart araştırması: 'Pahalılık' ve 'enflasyon' her kesimin ortak endişesi
'Pahalılık' ve 'enflasyon' her kesimin ortak endişesi
Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor

Deprem Haberleri

Deprem Bölgesinde 250 Bininci Konut Teslime Hazırlanıyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem