Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandı
AFAD'ın verilerine göre saat 07:49'da merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 07.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 29,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İstanbul ve Ege de sallandı
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlgili deprem saat 02.30'da gerçekleşti.
İstanbul da güne depremle uyandı.
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Söz konusu sarsıntı saat 07.18'de meydana geldi.