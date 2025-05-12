Tosyalı Holding çelik devinin fabrikasını almaktan vazgeçti

Tosyalı Holding, Lüksemburg Dudelange'deki Liberty Steel tesisini satın alma teklifini resmen geri çekti. Duyuru kamu yetkilileri tarafından da doğrulandı. Karar, ekonomi ve çalışma bakanlıklarının Luxemburger Wort'a yaptığı ortak açıklamayla duyuruldu.

Tosyalı Grubu, "Bu kararı, özellikle Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerden çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinde son zamanlarda yaptığı ayarlamalara yanıt olarak, gerekli özeni gösterme faaliyetinin bir parçası olarak aldık. Bu önlemler Haziran 2026'da sona erecek" dedi.

Tosyalı, zor günler geçiren şirket için yatırım, personeli tutma ve işi büyütme sözü vererek en dikat çekici aday olarak görülüyordu. Ancak şirket, 2026'ya kadar yürürlükte kalması planlanan üçüncü ülkelerden çelik ithalatına yönelik AB'nin koruma önlemlerinde yapılan son revizyonların Tosyalı'nın teklifini geri çekmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Tosyalı Holding çelik üreticisi Liberty Steel'in 2024 yılı Aralık ayında iflas eden Lüksemburg Dudelange'deki fabrikasına talip olmuştu.

Fabrika, Avrupa çelik pazarındaki küçülme, buna bağlı üretim eksikliği ve son dönemde artan finansal zorluklar nedeniyle uzun süredir zor günler geçiriyordu. Dudelange üretim tesisinde önce işten çıkarmalar yapılmış, ardından da Aralık 2024'te resmen iflas açıklanmıştı.

Dünya ham çelik üretiminde ilk 100 şirket arasında 82'nci sırada yer alan Tosyalı Holding, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci şirketi konumunda. Şirketin üç kıtada 40 tesisinde 15 bin çalışanı var. Tosyalı, her yıl neredeyse 10 milyon ton çelik ve demir üretiyor.

Liberty, çelik devi Arcelor Mittal'in Doğu Avrupa varlıklarını 2019 yılında satın almış ancak 140 milyon euroluk borcunu ödeyememişti. Bu ödemedeki aksama nedeniyle açılan dava sonuçlanmış ve Arcelormittal, Liberty Steel'in Doğu Avrupa bölümünü satma hakkını kazanmıştı. Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Arcelormittal, AB rekabet yasaları nedeni ile söz konusu fabrikayı elde tutamıyordu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantıları için Davos'ta bulunduğu sırada Avrupa'da stratejik bir satın alma planladıklarını CNBC-e'ye açıklamıştı.