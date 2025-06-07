Hepsiburada yaz kampanyası başlattı

Plaj günlerinden kamp anılarına, evde geçirilen serin akşamlardan açık hava sofralarına kadar pek çok ihtiyaca yanıt veren binlerce ürün, Hepsiburada’da bir araya geliyor.

Yaz stiline uygun seçenekler

Yaz ruhunu yansıtan mayo, bikini, pareo ve yazlık elbiselerin yanı sıra terlik, sandalet, şapka, hasır çanta ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar farklı tarzlara hitap eden alternatifler sunuyor. Hafif dokular, doğal tonlar ve rahat kesimler yaz kombinlerine ferahlık katarken, moda kategorisindeki seçili markalar sepette uygulanan indirimlerle avantaj sağlıyor.

Güneş korumasında doğru ürünler

Güneş koruyucular, bronzlaştırıcı yağlar ve yaz mevsimine özel cilt bakım ürünleri, farklı cilt ihtiyaçlarına uygun geniş bir yelpazede sunuluyor. Kampanyalar sayesinde yaz bakım rutinini tamamlamak daha erişilebilir hale geliyor.

Açık hava aktivitelerine uygun ekipmanlar

Doğada geçirilen vakitleri konforla buluşturmak isteyenler için kamp sandalyeleri, katlanabilir masalar, mangal setleri ve piknik aksesuarları pratik çözümler sunuyor. Şişme havuzlar, deniz ürünleri, termoslar, buz makineleri ve soğutucular ise yazın serinliğini yaşam alanlarına taşıyor.

Bahçe ve balkonlarda ferah yaşam alanları

Bahçe mobilyaları, güneş şemsiyeleri, salıncaklar ve dış mekan aydınlatmaları; açık havada keyifli vakit geçirmek isteyenler için farklı zevklere ve bütçelere hitap eden alternatifler sunuyor. Açık hava sofraları ve dinlenme alanlarına yönelik ihtiyaç duyulan ürünler, hızlı teslimat avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Yaza eşlik eden teknolojik ürünler

Bluetooth hoparlörlerden kablosuz kulaklıklara, taşınabilir şarj cihazlarından akıllı saatlere kadar birçok teknolojik ürün, hareketli yaz planlarını destekliyor. Klima ve vantilatör seçenekleriyle serinliği yaşam alanlarına taşımak mümkün hale gelirken, avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat seçenekleri alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor.

Yaza özel fırsatlar

Hepsiburada yaz sezonuna özel kampanyalarıyla stil, bakım, teknoloji ve açık hava kategorilerinde dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Moda kategorisinde seçili mayo ve bikinilerde sepette %15 indirim ve 1 alana 1 hediye kampanyası öne çıkarken, hasır çantalarda %30’a varan indirim uygulanıyor. Güneş ürünlerinde ikinci üründe ek %30 indirim, bronzlaştırıcı yağlarda ise 800 TL’ye 200 TL indirim sunuluyor. Kamp ekipmanlarında %40’a varan indirim ve şişme deniz ürünlerinde kademeli indirimlerle doğa tutkunları destekleniyor. Teknoloji ürünlerinde sepette indirimler ve Hepsiburada Premium Worldcard ile 9 taksit imkânı da yaz alışverişini daha avantajlı hale getiriyor.