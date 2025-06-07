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Kuşadası'na tatilci akını!

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğrarken, şehrin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi
İHA
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Kuşadası'na tatilci akını!
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’na, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası’na gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası'na 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası’na son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası’na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercih ettiği otellerde de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası’nın nüfusunun 1,5 milyona kadar çıkması bekleniyor.

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