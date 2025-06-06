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P&G, idari çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak

ABD'li tüketim malları şirketi Procter & Gamble’ın (P&G) yeniden yapılandırma kapsamında gelecek iki yıl içinde 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.

Haber Merkezi
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P&G, idari çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracak
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P&G yöneticilerinin Paris'te düzenlenen Deutsche Bank Tüketici Konferansı'nda yaptıkları sunumda ve P&G tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin 2 yıllık yeniden yapılandırma programı başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yapılandırma kapsamında şirketin mevcut üretim dışı iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen, yaklaşık 7 bin pozisyonda işten çıkarmaya gidilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD’li şirket, yeniden yapılandırmanın 2 yıl boyunca 1,6 milyar dolara yakın masrafa yol açmasını bekliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Procter & Gamble, dünya genelinde 108 bin kişiyi istihdam ediyordu.

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